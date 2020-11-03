Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çallı köyü karantinaya alındı.

Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınan Kağızman Çallı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman Çallı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.