Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çallı köyü karantinaya alındı.
Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınan Kağızman Çallı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman Çallı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.