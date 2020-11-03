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200 yaban hayvanı Kars'ta şifa buldu Dağ keçilerinin bakıcılarıyla oyun oynaması dikkat çekti

İHA

200 yaban hayvanı Kars'ta şifa buldu Dağ keçilerinin bakıcılarıyla oyun oynaması dikkat çekti

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor. Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyonu’nda tedavi altında bulunan dağ keçilerinin bakıcılarıyla oyun oynamaları ise kameralara yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan 200’e yakın yaban hayvanı tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı merkezde başta Ağrı olmak üzere Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin'den getirilen çok sayıda yabani hayvanın tedavisi yapılıyor.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün, “Şu anda 8 kurdumuz, 2 dağ keçimiz, 7 şahinimiz, 2 adet leyleğimiz, 1 de doğanımız olmak üzere toplamda 20’ye yakın hayvanımız mevcut. Değişik yerlerden geldiler. Dağ keçilerinden 1’i Iğdır’dan, 1 tanesi de Ardahan’dan geldi. Kurtlarda Kağızman’dan gelenler var. Iğdır ve Erzurum’dan gelenler var. Geldiklerinde ya yavruydular, ya da bakıma ihtiyaçları vardı. Durumları çok zayıftı. Şu an doğaya salınmak üzere gerekli bakım ve tedavileri uygulanıyor. En kısa zamanda inşallah doğaya salacağız” dedi.
Kurtların genellikle bakımını bir kişinin üstlendiğini ifade eden Doç. Dr. Metin Öğün, “Genellikle bir kişi beslenmesini üstleniyor. İnsan kokusuna alıştırılmaması gerekiyor. O yüzden her kurdun başına en fazla bir kişi düşüyor ve koku olmaması için de büyük gayret gösteriyoruz. Hatta içlerinden birisinin de alfa kurt olduğunu düşünüyoruz. Yani sürüyü de sahiplenmiş durumda, böyle bir avantaja da sahibiz” diye konuştu.

“2020 yılında 200 yaban hayvanı tedavi edildi”
2020 yılında yaklaşık 200 yaban hayvanının tedavi edildiğine dikkat çeken Öğün, “200 hayvan geldi. Ama geçen yıllara göre bu oran baya azaldı. Bunu da pandemiye bağlamak istiyoruz. Genelde bize vatandaş ihbarlarıyla bu tür muhtaç olan ya da yaralı olan hayvanlar ihbar üzerine geliyordu. İnsanlar evlerinde olduğu için bu tür ihbarlar bize az geliyor. Rehabilitasyon Merkezimize yıl içerisinde toplam 200 yaban hayvanı geldi. Pandemi dışındaki süreçlerde bin 500 yaban hayvanı tedavi ediliyordu. Bir nevi pandemi bizi de etkiledi” şeklinde konuştu.
Bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, dağ keçisi, kurt, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 200 yabani hayvan getirilerek tedavi altına alındı. Bunlardan 180’i tedavi edilerek tabiata yeniden kazandırıldı. 20 yaban hayvanının da tedavileri devam ediyor. Tabiata kazandırılması mümkün görülmeyen yabani hayvanlar ise akademisyen hocaların raporlarıyla Türkiye'deki hayvanat bahçelerine transfer ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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