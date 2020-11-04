Belgeselci Coşkun Aral SERKA’yı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belgeselci Coşkun Aral SERKA’yı ziyaret etti

İHA

Belgeselci Coşkun Aral SERKA’yı ziyaret etti

Belgeselci ve uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Serhat Kalkınma Ajansı’nı (SERKA) ziyaret ederek, Genel Sekreter İbrahim Taşdemir ile görüştü.
Belgesel alanında Türkiye’nin usta isimlerinden biri olan uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral Kars’a geldi. Serhat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret eden Aral, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Aral’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Taşdemir, Ajans’ın bölge illeri için önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.
SERKA’nın bölge illeri için lokomotif görevi gördüğünü ifade eden Taşdemir, Ajans’ın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ın pek çok açıdan güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve Ajans’ın bu potansiyeli harekete geçirdiğini ifade etti.
Dünyanın birçok ülkesini ve Türkiye’nin bütün kentlerini tek tek gezdiğini belirten Coşkun Aral da, Serhat bölgesindeki dört ilin son yıllarda Türkiye’nin en çok dikkat çeken kentleri olduğunu vurguladı.
SERKA’nın diğer kurumlara örnek olabilecek iyi bir tanıtım stratejisi izlediğini vurgulayan Aral, başta Doğu Ekspresi olmak üzere, Ani Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Şeytan Kalesi ve Tuz Mağaraları gibi turistik değerlerin marka haline geldiğini ve turistlerin gezmesi gereken destinasyonlar olduğunu vurguladı. Aral, bölge illerinin gastronomi, doğa, flora ve turistik değerler açısından eşsiz bir güzellik sunduğunun altını çizdi.
Doğu Ekspresi’nin seferlerine başlamasının bölgenin turizmi açısından elzem olduğuna dikkat çeken Aral, “Pandemi önlemleri alınarak Doğu Ekspresi seferlerine başlayabilir. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, otantik bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi’yle yolculuk yapmak için sıra bekliyor” dedi. Aral, İzmir’de yaşanan depremin kentlerin mimari yapısını gündeme getirdiğini belirterek, “Kars’ın mimarisi, mühendis ve mimarlar tarafından incelenirse, deprem açısından son derece dayanıklı yapılara sahip olduğu ortaya çıkacaktır ve bu kent mimarisi diğer kentlere de örnek olabilir” dedi. Aral, Taşdemir’le fotoğraf çektirdikten sonra Ajans’tan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta yoğun sis Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Kars'ta yoğun sis Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 ...
200 yaban hayvanı Kars'ta şifa buldu Dağ keçilerinin bakıcılarıyla oyun oynaması dikkat çekti
YEREL HABERLER 200 yaban hayvanı Kars'ta şifa buldu Dağ keçilerinin ...
Susuz’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. yıldönümü
YEREL HABERLER Susuz’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. ...
Kars’ta silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta silah ele geçirildi
Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı
Kars’ta kaldırım işgalleri son buluyor
YEREL HABERLER Kars’ta kaldırım işgalleri son buluyor
Sarıkamış’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Sarıkamış’a mevsimin ilk karı yağdı
Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı
YEREL HABERLER Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine ...
Kamu Bankalarından yeni destek paketi KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçirildi”
YEREL HABERLER Kamu Bankalarından yeni destek paketi KATSO Başkanı ...
Kars’ta araç yangını
YEREL HABERLER Kars’ta araç yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X