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Sarıkamış’tan LÖSEV’in yaptığı ‘Her Çocuk Bir Kahraman’ Farkındalık Çağrısına Tam Destek

İHA

Sarıkamış’tan LÖSEV’in yaptığı ‘Her Çocuk Bir Kahraman’ Farkındalık Çağrısına Tam Destek

LÖSEV tüm Türkiye genelinde ve sosyal medyadan etkinlikler yapmaya davet ediyor. Lösemi Çocuklar Haftası Kars’ın Sarıkamış ilçesinde unutulmadı.
Sarıkamış’ta Esnafların dükkan camlarına astıkları afişler ile 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “LÖSEV’de Her Çocuk Bir Kahraman” sloganı ile farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tam destek geldi.
28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “LÖSEVdeHerÇocukKahraman” sloganı ile farkındalık oluşturmayı hedefleyen LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı haftaya yönelik açıklama yaptı; 90’lı yılların sonlarında lösemi Yeşilçam’da sonu acı ile biten filmlerin konusu amansız bir hastalık olduğunun o yıllarda en iyi ihtimalle yüz lösemi hastası çocuğun sekseninin kaybedildiği vurgulandığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti, “Çocukların ölüm raporları ‘lösemi’ diye tutulsa da; o çocuklar kötü tedaviden, enfeksiyondan, açlıktan ve en acısı da umutsuzluktan ölüyordu. Bugün ekstra hijyen önlemleri sağlıklı ve yeterli beslenme ile yüksek moral sayesinde yüzde 92 başarıyla LÖSEV lösemili çocuklara umut olmaya devam ederken bir kere daha altını çizmek ister ki; ‘Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır’
Kanser tedavisi ilaçlarının bazıları eczanelerde bulunmazken, bazıları da Eczacılar Birliği’ne ödeme yapılmadığı için 5001000 Euro gibi büyük farklarla temin edilebiliyor. Öte yandan 17 yıldır SGK lösemi tedavisinin hastanelere ödemesine zam yapmazken, enflasyon ve dövizdeki yükselişle tedavi giderleri her geçen gün artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunlar için adım atmalı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da toprağımızdan çatalımıza gelen kanserojenin önüne geçmelidir. Tüm belediyeler çocuk parkları için daha fazla yer ayırmalı, Lösemili Çocuklar Okulları için de LÖSEV’e alan tahsisin de bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı lösemili çocukların umudu LÖSEV ’in Ankara’da bulunan LÖSANTE hastanesi için derhal tam ruhsatı vermelidir.
Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak okulunuzda, iş yerinizde, sosyal çevrenizde afiler asıp, Lösemili Çocukların Sesi yayınlarını dağıtabilirsiniz. LÖSEV İncileri projesine katılıp okulunuzda, LÖSEV Fayda Toplulukları’yla da üniversitenizde lösemi ve kanser başlıklarıyla etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alabilirsiniz. Aynı bilinçle işyerinizde kurum elçimiz olup çalışma arkadaşlarınızı kansere karşı bilgilendirip LÖSEV’e destek olmalarına ön ayak olup, hayat verdiğimiz çocuklara yardım sağlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bizi takip edip kampanyalarımızı daha fazla kişiye duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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