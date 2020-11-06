Kars’ta sobalar satışa çıktı

Kars’ta havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar kışlık sobalarını almak için sobacılara akın etmeye başladı. Sobacılara gelen vatandaşların ilk sorduğu ise tezek sobası oluyor.

8 ayı karlar altında kalan Kars’ta vatandaşlar şimdiden kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Genellikle kömür ve tezek sobalarına yönelen vatandaşlar, işlerinin durgun olduğundan yakınan sobacıları da sevindirdi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber özellikle tezek sobasına rağbetin olduğu gözlendi. Kömür ve odun fiyatlarının pahalı olmasından dolayı dar gelirli vatandaşları tezeği tercih ederek tezek sobası almaya yöneldi.

Kars’ta son günlerde soba satışlarında artış gözlenirken, sobalar ise 100 lira ile 500 lira arasında satışa sunuluyor.

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