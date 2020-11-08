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Karslı güvenlikçiler tilkiyi eliyle besliyor Kızıl tilki güvenlikçilerin maskotu oldu

İHA

Karslı güvenlikçiler tilkiyi eliyle besliyor Kızıl tilki güvenlikçilerin maskotu oldu

Karslı güvenlikçiler, sık sık nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Tilki ile güvenlikçilerin dostluğu ise şaşırtıyor.
Kars Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) güvenlik görevlisi olarak görev yapan Yetkin Sarman ve arkadaşlarının her gün nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilki arasında gönül bağı kuruldu. Önceleri güvenlikçilerden kaçan tilki, daha sonra güvenlikçilerin elinden ekmek yemeye başladı. Güvenlikçilerle dost olan kızıl tilki, her akşam nizamiyeye gelerek karnını doyurduktan sonra gidiyor.
Nizamiyeye gelen tilkiye “Gel ne istiyorsun. İki ekmeğimizi yedin. Bize ekmek kalmadı" diyen Yetkin Sarman, "Ne kadar tatlı, hele şuna bak. Bugünkü misafirimiz tilki, bizden ekmek istiyor. İki ekmek yedi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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