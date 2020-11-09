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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor

İHA

SERKA desteğiyle kavılca işleme tesisi kuruluyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle, kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve marka haline getirmek amacıyla kavılca işleme tesisi kuruluyor.
Serhat Kalkınma Ajansı, önemli bir projeye imza attı. SERKA, tarihi 13 bin yıl öncesine dayanan ve genetiğini koruyan GDO’suz kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla kavılca işleme tesisi projesini hayata geçiriyor.
SERKA’nın desteğiyle yapılacak olan “Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi” projesi, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arpaçay Belediyesi, Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kars Kavılcası ve Kars Yöresel Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin işbirliğiyle yürütülecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan ve yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık proje bütçesinin 1 milyonu Ajans tarafından karşılanıyor.
Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi projesinin imzalanması için paydaşlar SERKA’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kars ve Ardahan için çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.
Taşdemir, “Bu projeyle Kars ve Ardahan’ın yerel buğday türü kavılca markalaştırılacak, üretiminin yaygınlaştırılması teşvik edilecek ve elde edilen hasattan kavılca bulguru, kavılca unu, kavılca eriştesi, kavılca yufkası gibi yenilikçi ürünler üretilecek. Bu ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi sağlanacak, Online pazarlama yöntemiyle ürünlerin kısa vadede yurt içine ve orta vadede ise yurtdışına satılması sağlanacak” dedi.
Konuşmaların ardından, SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay ile Kooperatif Başkanı Filiz Göksu sözleşmeyi imzaladı.
Bu projeyle, kavılca buğdayının üretiminin arttırılması, markalaşması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, kadın ve gençlerin sosyoekonomik hayata katılımının teşvik edilmesi ve çiftçilerin gelirinin arttırılması hedefleniyor. Kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sunması beklenen bu proje, bölge dışına göçün azalmasını sağlayacak. Proje kapsamında, yılda en az bin ton üretimin yapılması, en az 75 çiftçinin iyi tarım uygulamaları ile tanışması ve en az 20 kadının ve gencin istihdam edilmesi amaçlanıyor.
Kavılca Buğdayı Nedir?
Genetiğini bugüne kadar muhafaza etmeyi başarmış olan kavılca buğdayının geçmişi 13 bin yıl öncesine dayanıyor. Kars ve Ardahan iklimine uygun kavılcanın kabuğu kalın ve katmanlıdır. Bu nedenle gluten oranı normal buğday türlerine oranla çok düşüktür. İnsanın ihtiyacı olan protein, vitamin, mineral ve yağ asitleri açısından genetiği değişmiş olan buğdaylara göre 1,5 kat daha zengindir. Türkiye’de genetiği değişmeyen iki buğdaydan biri kavılca, diğeri ise Kastamonu siyez buğdayıdır. Antik buğday grubunda olan kavılca, diğer buğday türleri gibi makine ile hasat edilemiyor. SERKA desteğiyle kurulacak olan işleme tesisi ile kavılca, her türlü işleme tabi tutularak yeniden marka haline gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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