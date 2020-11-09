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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars, eksi 5’i gördü

İHA

Kars, eksi 5’i gördü

Kars'ta, yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 7’yi gördüğü kentte su birikintileri dondu.
Kentte etkili olan soğuk havadan dışarıda kalan araçlar da nasibi aldı. Bazı araçların camları buz tutarken, bazı araçlar ise çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.
Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.
Öte yandan hava sıcaklığı gece eksi 7, gündüz saatlerinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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