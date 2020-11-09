Kars’ta silah ve av tüfeği ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız 3 silah, 1 av tüfeği ve 2 tarihi eser heykel ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan bir ihbar üzerine Kars’ın Digor ilçesinde adres bilgileri önceden tespit edilen 2 evde jandarma ekiplerince arama yapıldı.
Yapılan aramada, 1 adet kurusıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve silahlara ait 43 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Ayrıca tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 2 adet heykel Kars Müze Müdürlüğü’ne incelenmesi için teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.