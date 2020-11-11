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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta zincirleme kaza!

İHA

Kars’ta zincirleme kaza!

Kars’ta meydana gelen zincirleme kazada yaralı olmazken, bir aracın çarpanın şiddetiyle hava yastığı açıldı.
Kaza Faikbey Caddesi ile GAMP Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi’nde seyir halindeki araç GAMP Caddesi’nden çıkan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir aracın hava yastıkları açılırken, diğer araçta bir başka araca çarparak durdu.
3 aracın karıştığı kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis yaptığı çalışmanın ardından kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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