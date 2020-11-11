Kars’ta zincirleme kaza!

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Kars’ta meydana gelen zincirleme kazada yaralı olmazken, bir aracın çarpanın şiddetiyle hava yastığı açıldı.

Kaza Faikbey Caddesi ile GAMP Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi’nde seyir halindeki araç GAMP Caddesi’nden çıkan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir aracın hava yastıkları açılırken, diğer araçta bir başka araca çarparak durdu.

3 aracın karıştığı kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis yaptığı çalışmanın ardından kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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