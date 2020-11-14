Kars Valisi Öksüz’den ara tatil uyarısı Öksüz: "Ara tatilde zorunlu olmadıkça il dışına çıkmayalım”

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eğitimöğretimde ara tatil öncesi zorunlu olmadıkça il dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 1620 Kasım 2020 tarihleri arasında başlayacak olacak ara tatil öncesi bir mesaj yayımlayarak Covid19 salgınıyla mücadele dikkat çekti.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yayımladığı mesajında, “Korona virüs salgını ile mücadelemizin başarılı olabilmesi için 1620 Kasım ara tatilinde lütfen kendiniz, çocuklarımız ve öğretmenlerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça il dışına çıkmayalım” dedi.

Öte yandan Kars’ta son günlerde vaka sayılarında artış görülmesi üzeri bir takım kararlar alınmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurul kararları doğrultusunda kentte 11 noktada açıkta sigara içilmesi yasaklanmıştı. Aynı kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına da kısıtlama getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.