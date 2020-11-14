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AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın güven tazeledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye video konferansla bağlandı

İHA

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın güven tazeledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye video konferansla bağlandı

AK Parti Kars İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video konferansla katıldı. Erdoğan, “ Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma gayretinde olduğu gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme mücadelesinde de Kars ve Karaman’ı en önlerde görmek istiyoruz” dedi.
AK Parti 7. Kars il Kongresi İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Mevcut Başkan Adem Çalkın’ın tek aday olarak girdiği kongrede, Çalkın, adeta gövde gösterisi yaptı. Kongreye
65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Milletvekilleri Orhan Atalay, Reşit Polat, Mahmut Gürcan, Alaattin Parlak ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile çok sayıda davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Kongrede konuşan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Karabağ Azerbaycan’dır diyerek, 28 yıllık esaretten Karabağ’ı kurtaran Azerbaycanlı dostlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu kutlu yolda, dünyaya kafa tutan biz bir millet, iki devletiz diyip, kardeş olarak omuz omuza bu sonucu elde eden Recep Tayyip Erdoğan’a, İlham Aliyev’e saygılarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözünün etkinliğinin büyük olması için 18 yıldır olduğu gibi omuz omuza olmalıyız. Ben neyim ki dememeliyiz. O Cumhurbaşkanımızdan başlayan AK zincirin güçlü olması için en sondaki halka mahalle temsilcisi, köy temsilcisi bir o kadar güçlü durması lazım. O yüzden her biriniz, sadece Kars için değil, sadece Türkiye için değil, dünyadaki mazlumların hakkı için de ok değerlisiniz. Bu değerinizi bilerek inşallah bundan önceki gibi, bundan sonrada inandığımız yolda güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Rabbim sizlerden razı olsun” diye konuştu.
Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “18 sene de büyük bir hikaye yazdık biz iktidar olarak, 19 senelik bir öykümüzün her bir anı bir kahramanlık öyküsüdür. Ve bizim hep beraber AK Parti olarak mücadelemiz kahramanlık hikayesinden oluşuyor. İlmik ilmik ördüğümüz bir kahramanlık hikayesi AK Parti hikayesi, bunun içerisinde bulunan her bir teşkilat mensubumuza şükran borçluyuz” şeklinde konuştu.
AK Parti 7. İl Olağan Kongresi sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Adem Çalkın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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