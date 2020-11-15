Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor

Kars’ta son günlerde karantinaya alınan köylere bir yenisi daha eklendi. Kentte son olarak Selim ilçesine bağlı Karaçayı köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Karaçayır köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan Kars’ta Kovid19 vakalarında artış görülürken, yetkililer vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.