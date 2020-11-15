Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor

Kars’ta son günlerde karantinaya alınan köylere bir yenisi daha eklendi. Kentte son olarak Selim ilçesine bağlı Karaçayı köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Karaçayır köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan Kars’ta Kovid19 vakalarında artış görülürken, yetkililer vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.