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AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan koreografi damga vurdu

İHA

AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan koreografi damga vurdu

AK Parti Kars İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video konferansla katıldı.
AK Parti 7. Kars il Kongresi İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Mevcut Başkan Adem Çalkın'ın tek aday olarak girdiği kongrede, Çalkın, adeta gövde gösterisi yaptı.
Kongrede özellikle AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının hazırlamış olduğu koreografi güne damgasını vurdu. Gençlik Kolları tarafından hazırlanan koreografi büyük beğeni topladı. Hazırlanan dev koreografide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev projeleri ve “İnandığın Yolda Yürü” sloganı yer aldı. Tribünde atkı ve davul şovu da salonu coşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı kongreye; 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti milletvekilleri Orhan Atalay, Reşit Polat, Mahmut Gürcan, Alaattin Parlak ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti 7. İl Olağan Kongresi sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Adem Çalkın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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