Emniyetin bahçesine gizlice ağaç dikmişlerdi; Emniyet Müdürü, makamında kabul etti

Kars Sarıkamış’ta 3 minik kardeş, buldukları çam fidanlarını İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine gizli girerek ektikleri sırada polis memurlarınca cep telefonuyla kaydedilmişti. Çocukların ağaç sevgisi ve ağaçları emniyet bahçesine ekmeleri karşısında duygulanan Emniyet Müdürü 3 kardeşi makamında kabul ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “Geleceğe Nefes” için 11 bin fidan toprakla buluşmuştu. Orman İşletme Müdürlüğü çevresinde gezinti yapan üç çocuk, buldukları çam fidanlarını alarak Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine gizlice girdiklerini düşünülen Musap Emre Ejder, Sanem Su Ejder ve Helin Ejder kardeşler getirdikleri ağaçları bahçeye ekmeye başladı. O sırada cep telefonuyla kaydedilen 3 kardeşin ağaç dikme görüntüleri Emniyet Müdürü Doğan Özer’e izletildi. İzlediği görüntüler karşısında duygulanan Özer, çocukları makamına davet etti.

Sarıkamış Emniyet Müdürü Doğan Özer, “Bu ülkenin gerçek sahipleri olacaksınız. Siz kendinizi ne kadar güzel yetiştirirseniz, geliştirirseniz, böyle güzel şeyler yaparsanız, ülkemiz o kadar güzel, refah içerisinde olur. Bu ülke nasıl güzelleşir. Doğamızı temiz tutarak, ormanlarımızı artırarak, ağaçlarımızı koruyarak, bunları sizler minik kalplerinizle zaten yapıyorsunuz. Ben sizi minik kahramanlarımız olarak adlandırıyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, Musap Emre Ejder, Sanem Su Ejder ve Helin Ejder isimli minik çocukları makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Özer ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen minik çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar hediyelerini aldıktan sonra mutlu bir şekilde emniyetten ayrıldı.

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