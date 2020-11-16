Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü.

Batıda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerken Kars’ta kış hüküm sürüyor. Kentte etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kar yağışının hafta sonu da etkili olması beklenen Sarıkamış’ta, vatandaşlar ise bir türlü havalarının ısınmadığını belirtti. Uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyleyen Abdulkadir Özdemir, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyledi.

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