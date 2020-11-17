Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı Belediye ekipleri sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Kars’ta soğuk hava ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri seferber oldu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla kentte sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere ekipler, hayvanların rahatlıkla ulaşabilmeleri için yiyecek bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulundukları alanları dezenfekte de eden belediye ekipleri, daha sonra mama, ekmek bırakıyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırarak sokak hayvanlarının havaların soğuduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanmamaları için adeta sefer olurken, yürütülen çalışmalar hayvan severleri de memnun etti.

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