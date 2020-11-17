Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

İHA

Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

– Kars’ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan hareket halindeki kamyondan atlayan 3 kişiden 1’i tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü İznos mevkide bir kooperatife ait ağaç kesim, boylama, taşıma ve budama işini alan E.D. (42) ile birlikte E.K. (33) ve G.A (27) 41 LU 293 plakalı kamyonu ile tomruk çektiği sırada kamyonun freni boşaldı.
Kamyonu durduramayan sürücü E.D. ve içerisinde bulunan E.K. ile G.A. hareket halindeki kamyondan atladı. Kazada kamyon sürücüsü E.D. tomrukların altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan atlayan E.K. ve G.A. ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden E.D. ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta karantinaya alınan köy sayısı 12 oldu
YEREL HABERLER Kars’ta karantinaya alınan köy sayısı 12 oldu
Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı Belediye ekipleri sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
YEREL HABERLER Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı Belediye ...
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi Sarıkamış-Horasan yolu yarın açılıyor
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri müjdeyi ...
Kars’ta soğuk, Sarıkamış’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Kars’ta soğuk, Sarıkamış’ta kar yağışı
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Kars’ta polisin ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Kars’ta polisin ağır yaralandığı kaza kamerada
Emniyetin bahçesine gizlice ağaç dikmişlerdi; Emniyet Müdürü, makamında kabul etti
YEREL HABERLER Emniyetin bahçesine gizlice ağaç dikmişlerdi; Emniyet ...
Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Nahçıvan’ın Azerbaycan’a Karabağ’ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak”
YEREL HABERLER Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi AK Parti Kars ...
Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının kask kamerasında
YEREL HABERLER Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının ...
Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı ...
Kars Şeker Fabrikası´nda kireç ocağı ateşleme töreni yapıldı
YEREL HABERLER Kars Şeker Fabrikası´nda kireç ocağı ateşleme töreni ...
Kars Şeker Fabrikası’nda 63 ton pancar işlenecek Kars Şeker Fabrikası'nda 27. dönem pancar kampanyası törenle başladı
YEREL HABERLER Kars Şeker Fabrikası’nda 63 ton pancar işlenecek Kars ...
AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan koreografi damga vurdu
YEREL HABERLER AK Parti Kars 7. Olağan Kongresi'ne hazırlanan ...
Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor
Selim´de balıklı gölün gizemli balıkları
YEREL HABERLER Selim´de balıklı gölün gizemli balıkları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X