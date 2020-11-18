Kars merkez \u00c7erme k\u00f6y\u00fc Covid19 tedbirleri kapsam\u0131nda karantinaya al\u0131nd\u0131. Karantinaya al\u0131nan k\u00f6ye giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar yasakland\u0131. Konuyla ilgili olarak Kars Valili\u011fi\u2019nden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cKorona vir\u00fcs (Covid19) salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele tedbirleri kapsam\u0131nda Merkez \u00c7erme k\u00f6y\u00fc karantinaya al\u0131nm\u0131\u015f olup, k\u00f6ye giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar durdurulmu\u015ftur\u201d denildi. Kars\u2019ta vaka say\u0131lar\u0131nda g\u00f6r\u00fclen art\u0131\u015f nedeniyle denetimlerde s\u0131kla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Yetkililer maske, mesafe ve hijyen konusunda s\u00fcrekli vatanda\u015flara uyar\u0131da bulunuyor.