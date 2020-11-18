500 yataklı Şehir Hastanesi’nin etütlere bağlı statik hesapları yapılıyor AK Parti Kars Milletvekilleri, “Şehir Hastanesi’ni Karslıların hizmetine açacağız”

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, 500 yataklı Şehir Hastanesi’nin etütlere bağlı zemin statiklerinin yapıldığını belirttiler.

Kars’ın bölgenin sağlı üssü olacağını ifade eden 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Bir iddiamız vardı. ‘Bölgenin sağlık üssü olacağız. Gürcistan’dan, Nahçivan’dan, komşu illerden hasta alacağız’ diye, bununla ilgili de 500 yataklı Şehir Hastanesi sözümüz vardı. Hamdolsun şuan projesi devam ediyor. Etütler yapıldı. Etütlere bağlı olarak statik hesapları yapılıyor. İnşallah bu proje biter bitmez biran evvel hayata geçirilmesini sağlayacağız” dediler

Şehir Hastanesi için 100 dönümün üzerinde bir alan ihtiyaç olduğunu, 80 dönümü, 100’ün üzerine çıkarmak için Şeker Fabrikası’nın arazisinden aldıklarına dikkat çeken Arslan ve Kılıç, “Hastane için yer ayarlarken, 100 dönümün üzerinde bir alana ihtiyacımız vardı. 80 dönümü, 100’ün üzerine çıkarmak adına Şeker Fabrikası’nın dinlenme havuzlarının olduğu yeri alarak ihtiyacı karşıladık. Şeker Fabrikası’na yapım ücretleri Sağlık Bakanlığı’ndan karşılanmak üzere yeni dinlenme havuzları yapılacak. Etüt statik çalışmaları tamamlandıktan sonra İnşallah Kars’ta yapılacak 500 yataklı Şehir Hastanesi sağlık turizminin Kars’ta da gelişmesi adına ilimize önemli bir katkı sağlamış olacak. Biz bunu sıklıkla hem Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Hem Sağlık bakanımızla istişare ediyoruz. Sağlık Bakanımızla konuştuk. Sağlık Bakanımızın hemşehrilerimize selamları vardı. ‘Hiç merak etmesinler, gereğini yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah Kars’a 500 yataklı Şehir Hastanesi’ni kazandıracağız’ dediler” diye konuştular.

2021 yılında yapımına başlanması planlanan 500 yataklı Kars Şehir Hastanesi 141 bin metre kare kapalı alana sahip olacak. 107 yoğun bakım ünitesi olacak. 72 adet müşahede yatağı bulunacak. 30 bay, 30 bayan, 12'si çocuk olmak üzere toplam 72 adet müşahede yatağı olacak. Şehir Hastanesi’nde ayrıca Helikopter pisti ve 450 araçlık kapalı otoparkta bulunacak. Tam donanımlı inşa edilecek hastane Kars’ta önemli bir eksikliği de gidermiş olacak.

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