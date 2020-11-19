Digor Yemençayır köyü karantinaya alındı

Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Yemençayır köyü Kovid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Yemençayır köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Kars’ta yetkililer sık sık maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların tedbirlere yeterince uymadığı gözlendi. Kovid19 vaka sayısında artışlara en çok, taziye, düğün ve nişan gibi etkinlikler neden oluyor.

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