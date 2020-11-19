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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun, 6,5 yılda Selim’in çehresini değiştirdi

İHA

Başkan Altun, 6,5 yılda Selim’in çehresini değiştirdi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 6,5 yıldan ilçenin çehresini değiştirirken, çok sayıda projeyi de hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sundu.
Kars’ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti hükümetinin bütün imkanlarını seferber ederek ilçeyi yaşanılabilir hale getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 65. Hükümete Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın olmak üzere Selim gelişmesinde katkıları olan herkese teşekkür eden Altun, kısa sürede Modern Otogarı’nda açılışını yaparak hizmete sunacak.
Belediye başkanı seçildiği 2014 yılında Selim’in birçok sorunu olduğunu ve sorunları çözmek için koşar adımla çalışacağı sözünü veren Başkan Coşkun Altun, gerçekten de geçen 6,5 yıllık süreçte ilçenin çehresini değiştirdi.
Hayvan Pazarı, Modern Kent Meydanı sıcak asfalt yollar, kaldırımlar, altyapı, kanalizasyon, çocuk parkı, bahçe, yürüyüş yolları, Belediye Hizmet Binası, Doğalgaz, Modern Otogar olmak üzere çok önemli projeleri hayata geçiren Altun, Selimlilerin hizmetlerin en iyinse layık olduğunu söyledi.
Başkan Coşkun Altun, “2014 yılında yola çıktığımda ilçemin çok önemli sorunları vardı. Bunları biliyordum. Çünkü aday olan bir kişinin aday olduğu belediyenin sorunlarını bilmesi, gerekirdi. Ben sorunları bildiğim için hiç yakınmadım. Yok borç var, yok para gelmiyor. Yok icra var. Ben elimdeki imkanlarla ne yapabilirim onun hesaplarını yaptım. Allah’ıma şükürler olsun. Bugün Selim gıbtayla bakılan bir ilçe halinde geldi. Çalışmalarımız bitti mi? Hayır Allah can sağlığı versin. 2021 yılında da yapacağımız birçok proje oları hayata geçireceğiz” dedi.
“Arkamızda dünya lideri var”
Tabi bizler yani AK Partili belediyeler hizmet yaparken, bir takım projeleri hayata geçirirken arkamızda duran bizlere varlığıyla güç veren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun destekleriyle projeleri hayata geçiriyoruz diyen Başkan Altun, “1957 yılından beri el vurulmamış sorunları çözdük. Sorunları çözmemizde, halkımıza hizmet vermemizde çok büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 65. Hükümete Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın olmak üzere katkıları olan herkese teşekkür ederim. Bizler onlardan aldığımız güçle hizmet ettik. Şükürler olsun. Çok yol kat ettik. Önemli sorunları çözdük. 38 yıl el vurulmamış, herkesin kabusu haline gelmiş, içme suyu şebeksini baştan aşağı değiştirdik. Gözle görülür, elle tutulur hizmetleri halkımıza sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Çok kötü bir garajımız vardı. Son olarak Modern bir Otogar yaptık. Bugün yarın hizmete açacağız. Amacımız belli, yolumuz belli, hedeflerimiz belli, bu hedefler doğrultusunda gelecek nesillere yaşanılabilir bir Selim bırakacağız” diye konuştu.
Başkan Coşkun Altun, 2021 yılında da belediye çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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