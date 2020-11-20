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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı

DHA

Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta mevsimin ilk karı yağdı, kent merkezi beyaza büründü.
Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı. Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiğini belirten vatandaşlar, zorlu kış mevsiminin başladığını belirtti. Vatandaşlar, kayak merkezi Sarıkamış'a da kar yağması temennisinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-11-20 10:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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