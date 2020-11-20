SERKA yönetimi Kars’ta bir araya geldi

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) yönetim kurulu toplantısı, dönem başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kars’ta yapıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın 76. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajans’ın Yönetim Kurulu dönem başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Sarıibrahim başkanlığında Kars’ta yapıldı. Ajansın merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kars Valisi ve Kars Belediyesi Başkan Vekili Türker Öksüz, dört ilin yönetim kurulu üyeleri ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Sarıibrahim, “Bugün 76’ıncı olağan yönetim kurulu toplantısını Kars’ta gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda illerimizden gelen projeleri değerlendirdiğimiz bir sürecimiz olacak. İnşallah bu sürecimizin dört ilimize, belediyelerimize, organize sanayi bölgelerimize, sivil toplum örgütlerimize, ticaret odalarımıza ve proje sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam toplantıda Ajans tarafından dört ilde yürütülen fizibilite projeleri, küçük ölçekli altyapı projelerinin durumları ile Ajansın diğer faaliyetleri değerlendirildi.

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