KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”

İHA

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İkinci karantina dönemine zorlu şartlar ile giriş yapan işletmelerin, iflas riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.
Alibeyoğlu, umudunu kış turizmine bağlayan ve bu sektöre büyük umutlarla yatırım yapan firmaların zor durumda olduğunu, firmaların ayakta kalabilmek için destek beklediğini kaydetti.
Türkiye’nin Korona virüs salgında hızla ikinci dalganın etkisi altına girdiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, destek çağrısında bulundu.
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Başta Turizm ve CaferRestoran sektörleri olmak üzere süreçten olumsuz olarak etkilenen tüm esnaflarımıza gereken destek sağlanmalıdır. Pandeminin etkisinin artmasıyla birlikte yetkililerimiz birtakım tedbirler uygulamaya koymuş, sektörlere maddi destekler sağlamıştır. Ancak, süreç göstermiştir ki alınan tedbirlere rağmen virüs etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmış firmalarımız bu süreci ağır yaralar ile geride bırakmıştır. Korona virüs salgını hızla ikinci dalga etkisine girerken yetkililerimiz toplum sağlığı açısından yeni tedbirler uygulamaya koymuş, salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere gerekli önlemleri açıklamıştır. Ancak Pandeminin başından beri ekonomik sorunlar ile mücadele eden işletmelerimiz, yeni tedbirler ile daha da büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tedbirler ile birlikte birçok esnafımızın iflasın eşiğine gelmesi kaçınılmazdır” dedi.
Kars’ın en önemli sektörlerinden birisinin turizm olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, “Kars’ın en önemli sektörlerinden birisi olan turizm sektörü ile bu sektörün yan tedarikçileri, pandemiden olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Yaklaşmakta olan kış sezonu öncesinde turizm sektörüne destek verilmeli, firmalarımızın bu süreci en az hasar ile atlatmaları yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Şayet turizm ve hizmet sektörüne destek sağlanmaz, firmalarımız kendi kaderine terk edilirlerse bu durum telafisi güç ekonomik hasarlara neden olacaktır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın pandemi sürecini en az hasar ile atlatabilmeleri için yetkililerimizden destek talep etmekteyiz” diye konuştu.
Başkan Alibeyoğlu, yaşanan ikinci dalga etkisini en aza indirmek maksadı ile KATSO olarak talep ettikleri destekleri şöyle sıraladı:
“Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ertelenmelidir”
Yaklaşmakta olan kış sezonu nedeniyle işletmelerimizin enerji giderleri artacak, geliri çok kısıtlı olan işletmelerimiz doğalgaz ve elektrik giderleri ile daha da zor günler geçirecektir. Bu nedenle Elektrik ve doğalgaz ödemeleri koşulsuz ve faizsiz olarak ertelenmelidir.
“İşletmelere kira desteği sağlanmalıdır”
Pandemi sürecinde işletmelerimi en çok zorlayan gider kalemlerinin başında kira giderleri gelmektedir. Bu nedenle firmalarımıza mutlak suretle kira desteği sağlanmalıdır.
Pandemi sürecinin etkisinin arttığı dönemlerde Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması ile firmalarımız rahat bir nefes almıştır. Ancak, Kısa çalışma ödeneğinden birçok firmamız faydalanamamış, Kısa Çalışma Ödeneğinin ağır kriterleri sebebi ile firmamız başvuru dahi yapamamıştı. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruda aranan kriterler kaldırılmalı, daha fazla çalışanın başvuru yapabileceği şekilde uygulama hayata geçirilmelidir.
KGF desteği ile firmalarımıza dağıtılan kredi ödemeleri başlamış ve geliri çok kısıtlı olan firmalarımız bu ödemeleri yerine getirmekte güçlükler yaşamıştır. KGF Destekli kredi ödemeleri 6 aydan az olmayacak şekilde piyasaların normalleşebileceği ileri bir tarihe kadar ertelenmelidir. Bu tür bir uygulamada firmalarımızın üzerinden büyük bir yük alınmış olacaktır.
Pandemi döneminin etkisini azaltmak ve işletmelerimize destek olmak maksadı ile dağıtılan can suyu, KOBİ destek, Nefes vs. kredi ödemeleri, yaşanan ikinci dalga etkisi sebebiyle ileri bir tarihe faizsiz olarak ertelenmelidir.
Pandemi sürecinde işletmelerimiz gelir elde edememiş, bunun yanında elektrik, doğalgaz, personel, kira vb. giderleri aynı şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla işletmelerimizin altı aylık giderleri hesaplanmalı ve bu gideri karşılayacak tutar kadar kendilerine uygun kredi imkanı sunulmalıdır.
İçinde bulunduğumuz bu süreçte Kamu alacaklar işletmelerimizi önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle Kamu alacaklarının (Vergi,SGK vs.) ileri bir tarihe ertelenmesi firmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.
Kamu tarafından kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinde indirime gidilmelidir. İçinde bulunduğumuz süreç işletmelerimizi zorlamakta ve kiralarını ödeyemez hale getirmektedir. Dolayısıyla kamu taşınmazlarında indirime gidilmesi faydalanıcı firmalarımıza bu süreçte destek olacaktır.
Alibeyoğlu, “Yukarıda sıralamış olduğumuz taleplerin yerine getirilmesi ikinci dalga etkisinin hızlı bir şekilde hissedildiği bu süreçte alınan tedbirler ile iş yerleri kapalı olan işletmelerimize nefes olacak ve salgın süreci ekonomik anlamda en az etki ile atlatılabilecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar Sarıkamış’ta kar kalınlığı 16 santimi buldu
YEREL HABERLER Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek ...
Kars’ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı Polis vatandaşları uyardı, kısa sürede caddeler boşaldı
YEREL HABERLER Kars’ta polis eksi 5 derece soğukta denetim ...
Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “İlk sokağa çıkma ...
SERKA yönetimi Kars’ta bir araya geldi
YEREL HABERLER SERKA yönetimi Kars’ta bir araya geldi
Belediye Dereiçi yolunu yapıyor
YEREL HABERLER Belediye Dereiçi yolunu yapıyor
Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı
Sarıkamış beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Sarıkamış beyaza bürüdü
Kars beyaz gelinliğini giydi Kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kars beyaz gelinliğini giydi Kent merkezine mevsimin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X