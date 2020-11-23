Digor’da bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars’ta Covid19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid19 tedbirleri kapsamında Digor’a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülke genelinde Covid19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığının yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yağlıca köyü karantinaya alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.