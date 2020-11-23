Digor’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars’ta Covid19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid19 tedbirleri kapsamında Digor’a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülke genelinde Covid19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığının yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yağlıca köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.