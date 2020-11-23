Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı

İHA

Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı

Kars İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konutta Covid19 pozitif veya şüpheli vaka olduğundan gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir' uyarısı bulunan yazı asıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu denetim öncesi yaptığı açıklamada, “Kasım ayı itibariyle sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında toplanan heyetimiz yeni kararlar aldı, bir parça vaka sayılarındaki artışlardan mütevellit yeni tedbirler getirildi. Dolayısıyla bu tedbirler gerek toplum sağlığımızın korunması gerekse artan vaka sayılarının önüne geçme noktasında çok öneme haiz tedbirlerdir” dedi.
Doğu, “Sahada siz kıymetli Salgın Denetim Merkezi ekibimizce gerek toplumsal hayatın gerekse vatandaşımızın alınan tedbirlere uyup, uymadığının denetimi gerçekleştirilecek. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Alınan kararların önemli olmasının yanında bu kararların toplumun her kesimince esnafından, memuruna, işçisinden diğer sosyal hayata dair bütün aktörlerince uyulup, uyulmadığı çok çok öneme haiz. İstiyoruz ki kısa sürede artan vaka sayılarının önüne geçip, arzu ettiğimiz, rahatça dolaştığımız, maskelerimizden kurtulduğumuz, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla toplumsal hayatımıza kaldığımız yerden, 11 Mart’tan öncesine tekrar ulaşmak istiyoruz. Yapacağınız denetimler çok önemli, unutmayın; insanımızın sağlığı adına, tekrar normal hayata dönme adına çok önemli ve kıymetli bir iş icra ediyorsunuz” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından filyasyon ekipleri kent genelinde vaka ve şüpheli bulunan binaların girişlerine uyarı broşürlerini astı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' çağrısı
YEREL HABERLER 'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' ...
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı
Sarıkamış’ta Jandarma’dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Jandarma’dan vatandaşlara korona virüs ...
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere vatandaşlar çay ikram etti
YEREL HABERLER Eksi 10 derecede görev başındaki polislere ...
KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi
YEREL HABERLER KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi
KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta ...
Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar Sarıkamış’ta kar kalınlığı 16 santimi buldu
YEREL HABERLER Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek ...
Kars’ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı Polis vatandaşları uyardı, kısa sürede caddeler boşaldı
YEREL HABERLER Kars’ta polis eksi 5 derece soğukta denetim ...
Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Koşal, köy ziyaretlerinde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “İlk sokağa çıkma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X