Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Polis, dolandırıcıların yeni formülünün, “Bin TL. Pandemi” yardımı mesajları olduğunu, vatandaşlardan telefonlarına gelen bu tür mesajlara itibar etmemelerini istedi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda; “Devletin vermiş olduğu 1000 TL Pandemi yardımı uygulamayı linkinden indirerek alabilirsiniz arkadaşlar. Son gün bu gün ondan mesaj atıyorum hayırlı günler. http://bit. do/1000TL” şeklinde dolandırıcılık içerikli mesajların Kars’ta yaşayan vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak gönderildiği tespit etti.

Yapılan incelemelerde söz konusu linke erişim sağlandığında http://pandemiuygulamsgirisii7. com URL adresine yönlendirdiği ve içeriğinde Cumhurbaşkanlığı logolarının bulunduğu dolandırıcılık amaçlı kurulan bir internet sitesi olduğu görüldü.

Söz konusu internet sitesi içerisinde gezinti yapıldığında vatandaşları cep telefonlarına indirilmesi yönünde bir uygulamanın ön plana çıkarıldığı tespit edilerek, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla linkte bulunan uygulama Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bulunan sanal cihazlara indirildi.

Yapılan çalışmalarda; uygulamanın zararlı yazılım olduğu, ikonunda Cumhurbaşkanlığı logosunun bulunduğu, cep telefonlarına “Cumhurbaşkanlık” ismiyle yüklendiği, cep telefonu içeriğinde kısa yollarda gözükmediği, detaylı incelendiğinde ise programın ayarlar menüsü uygulamalar seçeneği altında gizlendiği tespit edildi.

Söz konusu zararlı yazılımın cep telefonu içerisinde çalışma sistemini incelendiğinde; cihaz kullanıcısına ait kişisel bilgilere erişim sağlandığı, cep telefonuna gelen mesajları okuyabilme ve yönlendirebilme özelliğinin bulunduğu, rehber bilgisi çekebilme, mobil bankacılık uygulamalarına ait şifrelere erişebilme gibi özelliklerinin bulunduğu değerlendirilmiştir.

Vatandaşlar için yapılan yardım kampanyaları kesinlikle devlet görevlilerince yapıldığını hatırlatan polis, vatandaşların mağdur olmaması için bu tarz dolandırıcılık içerikli mesajlara kesinlikle itibar etmemesi, bu tarz güvenli olmayan sitelere girmemesi ve güvenli uygulama marketleri (play store, apple store) haricinde cep telefonlarına kaynağı belli olmayan programları indirmemeleri gerektiğine dikkat çekti.

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