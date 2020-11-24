Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

İHA

Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Polis, dolandırıcıların yeni formülünün, “Bin TL. Pandemi” yardımı mesajları olduğunu, vatandaşlardan telefonlarına gelen bu tür mesajlara itibar etmemelerini istedi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda; “Devletin vermiş olduğu 1000 TL Pandemi yardımı uygulamayı linkinden indirerek alabilirsiniz arkadaşlar. Son gün bu gün ondan mesaj atıyorum hayırlı günler. http://bit. do/1000TL” şeklinde dolandırıcılık içerikli mesajların Kars’ta yaşayan vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak gönderildiği tespit etti.
Yapılan incelemelerde söz konusu linke erişim sağlandığında http://pandemiuygulamsgirisii7. com URL adresine yönlendirdiği ve içeriğinde Cumhurbaşkanlığı logolarının bulunduğu dolandırıcılık amaçlı kurulan bir internet sitesi olduğu görüldü.
Söz konusu internet sitesi içerisinde gezinti yapıldığında vatandaşları cep telefonlarına indirilmesi yönünde bir uygulamanın ön plana çıkarıldığı tespit edilerek, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla linkte bulunan uygulama Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bulunan sanal cihazlara indirildi.
Yapılan çalışmalarda; uygulamanın zararlı yazılım olduğu, ikonunda Cumhurbaşkanlığı logosunun bulunduğu, cep telefonlarına “Cumhurbaşkanlık” ismiyle yüklendiği, cep telefonu içeriğinde kısa yollarda gözükmediği, detaylı incelendiğinde ise programın ayarlar menüsü uygulamalar seçeneği altında gizlendiği tespit edildi.
Söz konusu zararlı yazılımın cep telefonu içerisinde çalışma sistemini incelendiğinde; cihaz kullanıcısına ait kişisel bilgilere erişim sağlandığı, cep telefonuna gelen mesajları okuyabilme ve yönlendirebilme özelliğinin bulunduğu, rehber bilgisi çekebilme, mobil bankacılık uygulamalarına ait şifrelere erişebilme gibi özelliklerinin bulunduğu değerlendirilmiştir.
Vatandaşlar için yapılan yardım kampanyaları kesinlikle devlet görevlilerince yapıldığını hatırlatan polis, vatandaşların mağdur olmaması için bu tarz dolandırıcılık içerikli mesajlara kesinlikle itibar etmemesi, bu tarz güvenli olmayan sitelere girmemesi ve güvenli uygulama marketleri (play store, apple store) haricinde cep telefonlarına kaynağı belli olmayan programları indirmemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sultan Alparslan Külliyesi kubbesine Türk ve Azerbaycan Bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Sultan Alparslan Külliyesi kubbesine Türk ve ...
Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı
YEREL HABERLER Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı
'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' çağrısı
YEREL HABERLER 'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' ...
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı
Sarıkamış’ta Jandarma’dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Jandarma’dan vatandaşlara korona virüs ...
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere vatandaşlar çay ikram etti
YEREL HABERLER Eksi 10 derecede görev başındaki polislere ...
KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi
YEREL HABERLER KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi
KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta ...
Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar Sarıkamış’ta kar kalınlığı 16 santimi buldu
YEREL HABERLER Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X