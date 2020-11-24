SERKA’dan altyapı projelerine 17 milyon hibe desteği

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında başarılı bulunan 24 proje için 17 milyon hibe desteği verecek.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA’nın, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı6 başvuruları sonuçlandı. Programa, dört ildeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, OSB müdürlükleri ile mahalle idare birliklerinden toplam 70 proje başvurusu yapıldı. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra 24 proje mali destek almaya hak kazandı. SERKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 24 proje için Ajans 17 milyon TL hibe desteği verecek. Ajansın mali desteği ve kamu kurum ve kuruluşlarının eş finansmanıyla birlikte bölge illerinde 25 milyon TL’lik yatırım sağlanacak.

Ajans, bölge illerindeki kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısı, kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkanlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı arttırmak için küçük ölçekli altyapı programı teklif çağrısına çıkmıştı. Hayata geçirilecek 24 projenin üç önceliği bulunuyor. Programın birinci önceliği, bölge illerinde kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi, yaşam standartlarının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması. İkinci önceliği ise, bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerlerine yönelik bilinirliliğin artırılması ve markalaşması olarak belirlendi. Son olarak da, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması için üretim, tanıtım ve pazarlama altyapılarının iyileştirilmesini sağlayan projelerin hayata geçirilmesi.

Başarılı bulunan 24 proje, imzalanacak sözleşmelerin ardından hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.