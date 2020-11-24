Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğretmenlerin şiirler okunmasıyla devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı video konferansla programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı.

Daha sonra programa Kars Valisi, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, video konferansla bağlandı. Öğretmenlere hitap eden Öksüz, Bugün tabi öğretmenler günü, bizim için çok önemli, çok anlamlı bir gün. Malum biliyorsunuz Covid salgını nedeniyle maalesef yüz yüze bazı programları icra edemiyoruz. Uzaktan da olsa sizlere hitap etmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Program yapılan konuşmaların ardından mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

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