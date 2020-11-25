Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı Kızıla bürünen çay görsel şölen sundu

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Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars merkezinden geçen Kars Çayı, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmüş rengini aldı.

Doğu Ekspresi’nin güzergahında bulunan Kars Çayı, gün batımında görenleri büyüledi. Tarihi demir köprünün suya yansıması, demir köprü ve ikiz dağlar zirvesindeki karla birlikte suya yansırken, çayda adeta kırmızı aktı.

Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla oluşan görsel şölen anbe an kaydedildi. Kars’a yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme Köyü sınırları içerisinden geçen Kars Çayı kent merkezinden geçerek Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Arpaçay Barajı’nda Arpaçay Çayı ile birleşen Kars Çayı Aras Nehri ile birleştikten sonra Türkiye Azerbaycan, TürkiyeErmenistan ve Azerbaycanİran sınırının bir akarak Azerbaycan Kula nehrine dökülüyor.

Gün batımıyla birlikte gökyüzünün kızıl rengini alan Kars Çayı adeta görsel şölen sundu.

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