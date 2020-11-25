Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı Kızıla bürünen çay görsel şölen sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı Kızıla bürünen çay görsel şölen sundu

İHA

Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı Kızıla bürünen çay görsel şölen sundu

Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars merkezinden geçen Kars Çayı, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmüş rengini aldı.
Doğu Ekspresi’nin güzergahında bulunan Kars Çayı, gün batımında görenleri büyüledi. Tarihi demir köprünün suya yansıması, demir köprü ve ikiz dağlar zirvesindeki karla birlikte suya yansırken, çayda adeta kırmızı aktı.
Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla oluşan görsel şölen anbe an kaydedildi. Kars’a yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme Köyü sınırları içerisinden geçen Kars Çayı kent merkezinden geçerek Arpaçay Barajı’na dökülüyor. Arpaçay Barajı’nda Arpaçay Çayı ile birleşen Kars Çayı Aras Nehri ile birleştikten sonra Türkiye Azerbaycan, TürkiyeErmenistan ve Azerbaycanİran sınırının bir akarak Azerbaycan Kula nehrine dökülüyor.
Gün batımıyla birlikte gökyüzünün kızıl rengini alan Kars Çayı adeta görsel şölen sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Bal Porsuklarından Öğretmenler Günü etkinliği
Sarıkamış’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ücretsiz araç kiralama
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ...
Sarıkamış’ta Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Digorlu öğretmenler ‘Öğretmenler Günü’ için söyledi
YEREL HABERLER Digorlu öğretmenler ‘Öğretmenler Günü’ için söyledi
Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
SERKA’dan altyapı projelerine 17 milyon hibe desteği
YEREL HABERLER SERKA’dan altyapı projelerine 17 milyon hibe desteği
Beylerbeyi Sarayı restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Beylerbeyi Sarayı restorasyon çalışmalarında sona ...
Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Kars’ta polis vatandaşları dolandırıcılara karşı ...
Sultan Alparslan Külliyesi kubbesine Türk ve Azerbaycan Bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Sultan Alparslan Külliyesi kubbesine Türk ve ...
Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı
YEREL HABERLER Kars’ta vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı
'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' çağrısı
YEREL HABERLER 'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' ...
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X