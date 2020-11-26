Sarıkamış’ta denetimler sıklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede doğrultusunda Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Sarıkamış’ta da sıklaştırıldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Recep Koşal, devam eden yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Kaymakam Koşal, vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekmek için denetimlerin gerçekleştirildiğini, sosyal mesafenin önemini, il dışından gelen vatandaşlarla temasta bulunulmamasını ve sevdiklerimizi korumak adına maskesiz dışarıya çıkmamız gerektiğini vurguladı.

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