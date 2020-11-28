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Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı

DHA

Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı


Bedir ALTUNOK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'nda kış uykusuna yatmaya hazırlanan boz ayılar cadde, sokak ve kayak merkezinde yiyecek arıyor. Ayıları zaman zaman cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar onlara yiyecek veriyor.
Sarıkamış´ta kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, bazen tek başlarına, bazen de yavruları ile birlikte kayak merkezine ya da ilçe merkezinin önüne kadar geliyor, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlerini devirip içerisinde yiyecek arıyor. Sıklıkla görülen ayılar, bazen apartmanlara, parklara kadar giriyor. Çöplükte karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanın yolunu tutuyor. Cep telefonları ile ayıları görüntüleyen vatandaşlar, onlara şeker gibi tatlı yiyecekler veriyor.
Sarıkamış ilçesinde Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki Kayı Snow Oteli´nin yöneticisi Deniz Demir, ayıların bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ve onlarla yaşamaya alıştıklarını söyledi. Ayıların oteller civarı veya ilçe merkezindeki çöp kutularına atılan yiyeceklerin kokusuna alarak geldiğini ifade eden Demir, "Ne kadar ürkütücü olsalar da hepsi çok tatlı. Sosyal bir yapıya sahipler. Kimseye zararları yok. Sadece çöp konteynerlerini devirip etrafa saçıyorlar. Biz de her sabah oraları temizlemek zorunda kalıyoruz. Onları arada bir görüntülemek bizim içinde büyük bir zevk oluyor" diye konuştu.
Öte yandan Kars'ın Selim ilçesinin Akçakale köyünde de aç kalan bir tilki yerleşim alanı yakınına kadar indi. Köylüler tilkiyi elleriyle doyurdu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Bedir ALTUNOK
2020-11-28 09:37:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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