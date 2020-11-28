Kars, Dünya’nın sayılı peynir rotalarından biri olmaya aday!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars, Dünya’nın sayılı peynir rotalarından biri olmaya aday!

İHA

Kars, Dünya’nın sayılı peynir rotalarından biri olmaya aday!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen “Kars Peynir Rotası Projesi” düzenlenen Teknik İstişare Toplantısı ile hayata geçti.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve kamu kurumlarının katıldığı toplantı büyük ilgi gördü. Proje ile Kars’ın dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olması hedeflendiği belirtildi.
Türkiye’nin dört bir yanından yerel değerleri turizme kazandıran ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan Gelecek Turizmde kapsamında hayata geçen Kars Peynir Rotası Projesi, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı tarafından, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ortaklığında yürütülüyor. Kafkas peynircilik kültürünü koruyarak Kars’ta peynir rotası etrafında şekillenen bir turizm anlayışı geliştirilmesi hedefleniyor.
2007 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen Kars Peynir Rotası Projesi ile bölgenin geleneklerinin, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerinin, geleneksel bilgi ve üretim tekniklerinin yeniden canlandırması ve gelecek nesillere aktarılması, bölgenin turizm potansiyelinin desteklenerek yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanıyor.
“Gelecek Turizmde ile Kars’ta “Peynir Rotası”
Kars Peynir Rotası Projesi kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve bölgedeki yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk peynir rotası oluşturulacak. Kars'ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış, haritalandırılmış ve tescillenmiş bir bölgesel rota oluşturmak için SchleswigHolstein Peynir Rotası iyi uygulama örneğinden yararlanılacak. ‘Kars Peynir Rotası Deneyim Atölyesi’ kurulacak ve peynir rotası üzerinde seçilen mandıralara tur programları organize edilecek. Kars peynirleri envanteri oluşturulup Kars peynir hikayeleri derlenecek ve yayıma hazır hale getirilecek.
“Peynir üretimi COVID19 hijyen standartlarına göre yapılacak”
Projenin ilgili tüm ortakları, Kovıd19 krizine yanıt olarak düzenlenecek hijyen, dijital okuryazarlık ve sosyal medya yönetimi eğitimlerine katılacak. Peynir üretimi için hijyen standartları belirlenecek ve bu standartlar QR kodları ile ambalajlara yerleştirilecek. Bölgenin farklı peynir çeşitlerini üreten mandıralar projeden doğrudan yararlanacak. Kars Peynir Rotası ziyaretçileri için internet sitesi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama geliştirilecek.
“Bu proje kapsamında kadınların güçlenmesine ayrı önem veriyoruz”
Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi ve girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması hedefiyle 2007 yılından bu yana Gelecek Turizmde projesine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi şunları söyledi:
“13 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizmde ile bu yıl Kars, Ayancık ve Köyceğiz’deki yeni projeleri desteklemekten dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Kadim peynir kültürüne sahip Kars’ın da bu anlamda bizim için çok özel ve değerli bir yeri var. 13 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizmde Projesi kapsamında bugüne kadar 200 binin üzerinde insanın hayatına dokunduk, yapılan çalışmalar sayesinde 300’ün üzerinde kadının sürdürülebilir bir gelir kaynağına erişmesine katkı sağladık. Kars Peynir Rotası Projesi’nde de aynı başarıyı hedefliyoruz. En büyük dileğimiz Kars’ın dünya peynir rotalarının artı biri olması ve bu anlamda hak ettiği yeri edinmesidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da bu anlamda verimli sonuçlar getireceğine inanıyorum.”
“Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak istiyoruz”
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise; “Küresel Kalkınma Ağı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’de dahil olmak üzere 170 ülke ve bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ülkelere politika geliştirme, liderlik yapma, ortaklık kurma, kurumsal kapasite geliştirme gibi konularda katkıda bulunuyor. Çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birisi de 13 yılı aşkın süredir devam eden Gelecek Turizm’de projesidir. Bu projenin ana hedeflerine bakıldığında Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak, istihdamı arttırmak, yerel kalkınmaya destek olmak, sürdürülebilir modellerin yaratılmasına katkı sağlamak ve yerel kaynakların kalkınmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz. Yürüttüğümüz çalışmalarda yerel çalışma ve küresel hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında turizmi önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu yıl da Kars Peynir Rotası projesini desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sizler ve paydaşlar ve yöre halkının katkılarıyla turizm alanında en iyi örneklerden biri olacağına inanıyorum” dedi
“Bakanlık olarak Kars Peynir Rotası Projesi’ni en verimli şekilde hayata geçireceğiz”
Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yetkilisi Beril Yamaner, “Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda temel hedefimiz turizm potansiyeli olan alanların bu potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek. Böylece turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, turizmden elde edilen geliri arttırmaktır. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de Gelecek Turizmde Projesi’dir. 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz tüm projelerimiz başarı ile devam etmektedir. Bu yıl içerisinde desteklediğimiz üç projeden birisi de Kars Peynir Rotası projesidir. 2020 yılı COVID19 salgını sebebiyle projelerimizin kapsamını da revize ettik. Bu kapsamda Kars Peynir Rotası’nı en verimli şekilde hayata geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.
“Amacımızı Kars Peyniri’ni bütün kitlelere ve dünyaya tanıtmak”
Toplantıya katılan Kars Valisi Türker Öksüz; “Böylesine değerli bir projenin Kars’ta yürütülüyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Burası tarihi, kültürü, etnik unsurları bir arada barındırması ve Türk tarım ve hayvancılığında önemli bir şehir. Aynı zamanda turizm merkezleriyle son yıllarda akıllarda güzel bir ivme yakalamış bir şehir. Bu kadar zenginliği bir arada barındıran bir şehre özel ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Biz de bu şehrin sahip olduğu potansiyele uygun olarak gerekli çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımıza Valilik olarak şehrin ekonomisine yön veren turizm ve hayvancılık alanlarına yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Hayvancılıkta Türkiye’de 5’inci sırada yer alıyoruz. Bu bilgileri göz önünde bulundurursak süt ve süte dayalı peynir üretiminin önemli bir potansiyel olduğu sonucuna varıyoruz. Şehrimiz de peynirciliğin gelişiminde önemli bir kent olarak ortaya çıkıyor. Onun için Kars Peynir Rotası Projesi’nin çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Turizme etkisi olacak bir diğer proje ise “Peynir Müzesi” projemizdir. Müzeyi hayata geçirme çalışmalarına başladık. 2,5 aylık bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Peynir Rotası Projesi’nin içinde Peynir Müzesi de yer alır. Amacımız farkındalığı arttırmak, bir yandan da peynirimizi bütün kitlelere ve dünyaya tanıtarak peynir üretiminde ülkemizi önemli merkezlerden biri haline getirmeye çalışmaktır. Projenin başarılı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
YEREL HABERLER Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
Kars Çayı kısmen buz tuttu
YEREL HABERLER Kars Çayı kısmen buz tuttu
Kars buz kesti Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düştü Soğuktan Kars Çayı kısmen dondu
YEREL HABERLER Kars buz kesti Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye ...
Ahmet Arslan’dan sınava girecek 6 bin öğrenciye kitap desteği
YEREL HABERLER Ahmet Arslan’dan sınava girecek 6 bin öğrenciye kitap ...
Kars’ta KÖYDES toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta KÖYDES toplantısı yapıldı
Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek
YEREL HABERLER Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar da desteklenecek
Sarıkamış’ta denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta denetimler sıklaştırıldı
Kars’ta öğrenci gelmeyince kiralık evler elde kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta öğrenci gelmeyince kiralık evler elde kaldı
Kars Müftülüğü’nden çağrı “Vatandaşlar kendi mahallelerindeki camilerde namaz kılsın”
YEREL HABERLER Kars Müftülüğü’nden çağrı “Vatandaşlar kendi ...
Kars Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kars Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
Kars Barajı geçici kabulü yapıldı
YEREL HABERLER Kars Barajı geçici kabulü yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X