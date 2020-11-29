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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Lojistik Merkezi´nde sona gelindi

DHA

Kars Lojistik Merkezi´nde sona gelindi


Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)KARS'ta, 400 bin metrekarelik alanda kurulan ve 80 bin metrekarelik konteyner stok alanı bulunan lojistik merkezinde sona gelindi. Merkez tamamlandığında 412 bin ton taşıma kapasitesine ulaşacak. 
Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli merkezlerden olan Kars Lojistik Merkezi'nde sona gelindi. 19 hat üzerinde, 400 bin metrekarelik alanda  kurulan ve 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası bulunan merkez, ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak. 7 kilometrelik demir yolu bağlantısıyla BTK demir yolu hattına bağlanacak olan Kars Lojistik Merkezi, Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olacak.  
AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işlemlerinin burada yapılacağını söyledi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun, `Demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getirdiğini belirten Arslan, Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya ve Orta Asya'ya gitmesini, oradaki yüklerin de buraya gelmesini sağladığını kaydetti.
'KARS YÜK TAŞIMACILIĞININ MERKEZİ HALİNE GELİYOR'
Arslan, "Bu hattın hem Avrupa standardı dediğimiz 1435 milimetre ray açıklığı olan trenleri ağırlayabilmesi hem eski Sovyetler Birliği'nden kalmış Orta Asya'daki bütün ülkelerin standardı olan 1520 milimetre ray açıklığı standartlarındaki trenlere hizmet edebilir olması önemli. Yani Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen bir tren lojistik merkezimize kadar gelebilecek. Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Bizim de bunu ulaşım, yük taşımacılığı açısından avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kars dünyada yük taşımacılığının merkezi haline geliyor, ülkenin son noktası olmaktan çıkıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-11-29 10:38:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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