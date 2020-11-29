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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta etkinliklere Covid-19 yasağı

İHA

Kars’ta etkinliklere Covid-19 yasağı

Kars’ta Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ‘Genel Kurul Toplantıları’ dahil 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.
Kars İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile 2 Ekim 1 Kasım 2020 tarihinde alınan ‘Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenme kararı’ 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Kanunla derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı’na yetki veren 7244 Sayılı Kanunun 2/ç maddesi ve İçişleri Bakanlığının 24.11.2020 tarihli Onayına istinaden Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 28.11.2020 tarih ve 11/17 no.lu kararı kapsamında;1. Derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine, 2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.10.2020 tarih 10/01 ve 10/02 no.lu kararları ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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