Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı “Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı “Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım”

İHA

Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı “Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım”

Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Korona virüs (Covid19) salgının çok sıkıntılı bir süreçte olduğunu, vatandaşların uyarıları dikkate alarak evlerinde kalmalarını yönünde uyardı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınında çok büyük rakamlara ulaşıldığına dikkat çeken Öksüz, maalesef insanların hayatlarını kaybettiğini, Kars’ta da sıkıntılar yaşandığını belirtti.
“Ne kadar tedbirlere uyarsak bu işten o kadar başarılı çıkarız”
Ülke genelinde olduğu gibi Kars’ta da bir takım tedbirlerin alındığını, alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyulması halinde artış hızının azaltılabileceğini ifade eden Öksüz, “Bildiğiniz gibi hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma yasağı var. 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza yönelik belli kısıtlamalar var. Bunlara ağır yaptırımlar ve daha fazlasının eklenmesini istemiyorsak tedbirlere uymamız gerekir. Çünkü daha fazla yaptırım demek vatandaşımızın özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Bizler de özgürlüğü kısıtlamayalım, tedbirlere önem verelim, ne kadar tedbirlere uyarsak bu işten o kadar başarılı çıkarız” dedi.
“Ne kadar çabuk tespit edersek önlemleri de o kadar çabuk alırız”
Şu anda bir ilaç yok ama aşı çalışmalarında sona geliniyor. Aşı çalışmasında belli bir noktaya gelinceye kadar tedbirlere uymalıyız, çünkü başka şansımız yok diyen Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Şu anda yoğun bakımda, entübe olan, solunum cihazıyla hayata döndürmeye çalıştığımız hastalarımız var. Biz burada otururken, konuşurken nefes alma problemi çeken, ölümü bekleyen, genç, yaşlı insanlarımız var, yazıktır, günahtır, vebal alırsınız. Artık vatandaşlarımızın bir birini ziyaret etmemesi, akşam bir birimize gidelim akşam çayı içelim, kahve içelim gibi alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım, aşı çalışmaları ve tedbirlerle bu işin sonu gelecek. Ama şu anda bu tedbirleri almazsak ölüm sayılarımız artacak. Karantina kurallarına mutlaka uyalım! Köyünüzde pozitif vakalar, temaslı vakalar varsa sizler de kontrol edin. Kolluk kuvvetlerimiz, filyasyon ekiplerimiz ve sağlık personelimiz herkes, geliyorlar, kontrol ediyorlar, tedavileri yapıyorlar. Ama siz de kontrol edin. Bazen rastlıyoruz; temaslılarımız aranızda geziyor, hastalığı her tarafa bulaştırıyor, ondan sonra da bu vakaların sayısını aşağı çekmek mümkün olmuyor. Yani köyde sağlık evi, sağlık personeli, aile hekimimiz varsa herkesle işbirliği içerisinde mutlaka bu tedbirlere uymamız ve herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bilgilendirmemiz çok önemli; temaslı kimdir, hangi evdeler, bunları çabuk tespit etmemiz de önemlidir. Ne kadar çabuk tespit edersek önlemleri de o kadar çabuk alırız” diye konuştu.
İçerisinde bulunduğumuz dönemde nişan, düğün ve taziyelere de çok dikkat edilmesinin altını çizen Öksüz, “Bu süreçte biraz evimize kapanalım, dışarı çıkmayalım, bir süre daha kural ve tedbirlere uyalım. Bu sıkıntılı süreci inşallah atlatmaya yaklaştık, ancak mutlaka kurallara uymamız lazım. Maske kullanımına dikkat edelim, hiç kimse maskesiz dolaşmasın, gezmesin. Bu olumsuzlukları gördüğünüzde müdahale edin, mutlaka ama mutlaka müdahalede bulunun. Bu kurallara uymayanlara yönelik idari para cezası uygulanmaktadır. Dolayısıyla herkes bu kural ve tedbirlere uyarsa başarılı oluruz, ama bir kişi uymazsa da bu mücadeleyi kazanmamız mümkün değil. Çünkü çok hızlı bulaşan ve yayılan bir hastalıktan bahsediyoruz. Buradan bir kez daha uyarıyorum; maske takalım, mesafeli olalım ve hijyen kurallarını uygulayalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, bu kurallara uymayanları uyaralım. Bu kurallara uyulmadığı ve bulaş görüldüğü yerleri, bölgeleri karantina altına almak zorunda kalıyoruz. 14 gün boyunca evlerinizde kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bizi bu tür tedbirler alma mecburiyetinde bırakmayın. Bu durum önemsememiz gereken bir durum. Ne olur kurallara uyalım, kimse hayatını kaybetmesin, bu hastalık genç, yaşlı ayırt etmiyor. Sakın kimse yaşlılar hayatını kaybediyor demesin. Genç, yaşlı ayırt etmeden insanlarımız hayatlarını kaybediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta kış lastiği uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Kars’ta kış lastiği uygulaması başlıyor
‘Tellerde kurutulan kazlar’ Kars dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER ‘Tellerde kurutulan kazlar’ Kars dışına gönderiliyor
Sarıkamış’ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu, polislere tatlı ikram edildi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta covid-19 tedbirleri kapsamında sessizlik ...
Sarıkamış’ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı ...
Kars’ta etkinliklere Covid-19 yasağı
YEREL HABERLER Kars’ta etkinliklere Covid-19 yasağı
Kars Lojistik Merkezi´nde sona gelindi
YEREL HABERLER Kars Lojistik Merkezi´nde sona gelindi
Sarıkamış’ta Sokak Hayvanlarına İlgi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta Sokak Hayvanlarına İlgi
Kars, Dünya’nın sayılı peynir rotalarından biri olmaya aday!
YEREL HABERLER Kars, Dünya’nın sayılı peynir rotalarından biri ...
Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı
YEREL HABERLER Sarıkamışlılar ayılarla yaşamaya alıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X