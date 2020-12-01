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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kamu kurumlarının mesai saatleri değişti

İHA

Kars'ta kamu kurumlarının mesai saatleri değişti

Kars'ta kamu kurumlarının mesai saatleri 10.0016.00 olarak düzenlendi. Yeni uygulama 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren başlayacak.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda Covid19 salgını ile mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zaafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Kars'ta valilikçe belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının (Kolluk Kuvvetleri, 112 Çağrı merkezi, Sağlık Personeli, Afad, İl/Mahalle Salgın Denetim ekibi ve 7/24 vardiyalı sisteme göre hizmet veren kurumlar hariç); mevzuatlarında özel hükmü bulunan kurumlar saklı kalmak kaydıyla günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00 12.30 ila 13.0016.00 arası olacak şekilde belirlenmesine, ilgili kurumlarca personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine, karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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