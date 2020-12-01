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Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü

İHA

Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü

– Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00’de başlamasıyla birlikte Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vererek ilk günde evde kaldı.
İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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