– Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00’de başlamasıyla birlikte Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vererek ilk günde evde kaldı.
İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.