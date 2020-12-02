Sarıkamış Başköy karantinaya alındı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Karantinaya alınan Başköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış Başköy, karantinaya alınmış olup köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.