Sarıkamış’ta Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Sarıkamış’ta Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde bir aracın içinde yapılan aramada 10 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Emniyet KOM Şube Müdürlüğü personeli ile müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda Iğdır ilinden bir araç içinde uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.
Takibe edilen araç, Sarıkamış ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada (10) gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Göz altına alınan araç sürücüsü M.Y. ile ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.D kan ve idrar numuneleri alınmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış’ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" ...
Sarıkamış Başköy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sarıkamış Başköy karantinaya alındı
Sarıkamış’ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her ...
Buz tutan Çıldır Gölü’nde Covid-19 sessizliği Her yıl dolup taşan göl pandemiden dolayı sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Buz tutan Çıldır Gölü’nde Covid-19 sessizliği Her yıl ...
Evinin önüne gelen 'Yonca' ismini verdiği tilkiyi 4 aydır besliyor
YEREL HABERLER Evinin önüne gelen 'Yonca' ismini verdiği tilkiyi 4 ...
Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kars’ta sokaklar sessizliğe büründü
Kars'ta kamu kurumlarının mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Kars'ta kamu kurumlarının mesai saatleri değişti
Sarıkamış kara teslim
YEREL HABERLER Sarıkamış kara teslim
Kars Valiliği’nden kış tedbirleri açıklaması
YEREL HABERLER Kars Valiliği’nden kış tedbirleri açıklaması
Ciritte heyecanlı dakikalar
YEREL HABERLER Ciritte heyecanlı dakikalar
Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı “Bir süre daha tedbir ve kurallara uyalım”
YEREL HABERLER Vali Öksüz’den Covid-19 uyarısı “Bir süre daha tedbir ...
Kars’ta kış lastiği uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Kars’ta kış lastiği uygulaması başlıyor
‘Tellerde kurutulan kazlar’ Kars dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER ‘Tellerde kurutulan kazlar’ Kars dışına gönderiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X