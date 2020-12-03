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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Erişilebilirlik belgesi” alan ilk kamu kurumu Kars Adliyesi oldu

İHA

“Erişilebilirlik belgesi” alan ilk kamu kurumu Kars Adliyesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kars Adliye Sarayı seçildi.
Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için en erişilebilir kurum Kars Adliye Sarayı yılın en erişilebilir kurumu seçildi.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ebru Alibeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün’ü ziyaret ederek, Kars erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından hazırlanan erişilebilirlik belgesi ve plaket takdim etti.
Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, “Adalet Bakanımız ve Bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın adliyelere girişlerine ve adliyelerde alacakları kamu hizmetine büyük önem vermektedirler. Bizler de Kars Adliyesi olarak Kars’ta yaşayan engelli vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla bir çok çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalar engelli vatandaşlarımızın kurumumuzda işlerini kolaylaştıracak çalışmalardır. Aldığımız Erişilebilirlik belgesi, adliyemiz için çok önemlidir. Zira ilimizde Erişilebilirlik belgesi alan ilk kamu kurumu adliyedir. Bunun da haklı gururunu yaşamaktayız. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Engelin zihniyetlerde, kalplerde ve vicdanlarda olmaması temennisiyle saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün Dünya Engelliler Günü biz bugünü önemsiyoruz bugün engellilerimiz için önemli bir gün öncelikler bütün engellilerimize bugün dolayısıyla sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Engellilik sadece kişiye özgü bir olay değil. Bütün topluma özgü aslında hepimiz kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sizil toplum örgütleri, yerel yönetimler hepimiz aslında engelli konusunu toplumsal yaşamın en önemli sorunlarından birisi olarak algılamalı ve engellilerimizin engelleri aşmalarında hayata tutunmaların da onlara yardımcı olmamız katkı sunmamız lazım bu hem önemli bir görevdir hem de çok önemli bir insanlık hizmetidir. Erişilebilirlik konusunda Sayın başsavcım bahsetti 2020 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından erişilebilirlik yılı ilan edildi. Dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşların erişilebilir olması lazım yani şunu kast ediyoruz erişilebilirlikten bir engelli bir başkasının yardımı olmaksızın dışarı çıktığında bütün kamu alanlarında yollara, duraklara, parklara sosyal kültürel tesislere yani yaşamın her alanına bir başkasının yardımı olmaksızın ulaşılabilmeli bu çok önemli çünkü aksi taktirde biz engellilerimizi toplumsal hayata, sosyalekonomik hayata adapte edemeyiz. Erişebilir olduğumuz sürece engellilerimiz de hayatın her alanında ulaşma ihtiyaçlarını giderme ve üretici olma noktasında da çok büyük bir adım atma imkanına sahip olabilir. Biz engellilerimizi önemsiyoruz 2005 yılında çıkarılan engeliler ile ilgili bir kanun var çeşitli yönlerden, sosyal ekonomik, barınma sağlık ve eğitim tedbirleri yönünden onları korumaya hayata adapte etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kars’ta 2 bin 207 aileye evde bakım hizmeti ve 686 kişinin de engelli maaşı aldığını kaydeden Öksüz, “Bizim yatılı engelsiz yaşam alanımız var orada ağır derecede engelli olan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bundan sonrada engellilerimize her türlü desteği, katkıyı vermeye devam edeceğiz. Devletimizin imkanlarını sonunda kadar seferber edeceğiz Engellilere hem 2022 sayılı kanuna göre maaş bağlıyoruz hem de evde bakım hizmeti veriyoruz. Şuanda 2 bin 207 aileye evde bakım hizmeti veriyoruz 686 kişiye de engelli maaşı bağlamış durumdayız ilimiz için söylüyorum bundan sonra da bu sosyal ve ekonomik destektir bu desteği vermeye devam edeceğiz. Şuana kadarda yaklaşım 33 Milyonda evde bakım hizmetinden dolayı da bir ödeme yapmış bulunmaktayız engellilerimize Kasım ayı itibariyle bu ödemeler bu destekler devam edecek” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün’e Kars Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından hazırlanan Erişilebilirlik belgesi ve plaket takdim etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ebru Alibeyoğlu, ise Başsavcı Aygün’e çiçek takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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