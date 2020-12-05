Bakan Karaismialoğlu Kars'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım inceleme ve SarıkamışKarakurtHorasan karayolunun açılışını yapmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Karaismailoğlu'nu Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, karşıladı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kars Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Adil Karaismailoğlu, burada bakanlığının yatırımlarıyla ilgili bir toplantı yaptı.

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