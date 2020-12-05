Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakurt-Horasan yolunun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SarıkamışKarakurtHorasan yolunun 40 kilometrelik bölümünün açılışını yaptı.

Kars ile Erzurum arasındaki 'SarıkamışKarakurt Horasan' bölünmüş yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programla açıldı. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karsismailoğlu, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürleri ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın katıldı.

KarakurtHorasan bölünmüş yolun açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karsismailoğlu, “Kış turizminde de ülkemiz için çok önemli bir yere sahip, dünyanın sayılı merkezlerinden, bizde şehirlerimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz SarıkamışKarakurtHorasan yolu da en önemlilerinden birisi, bölgemiz yakın zamanda Aras nehri üzerinde inşası devam eden Karakurt barajına kavuşacak. Barajın inşasından sonra vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat edebilmeleri için baraj havzası içinde kalan mevcut yol yerine yep yeni bir yolun yapımını tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanım, 18 yıldır devam eden ulaştırma ve altyapı hamlesi, adeta Türkiye’mizin kaderini değiştirmiştir. İlmek ilmek işlediğimiz ulaştırma altyapımız, reformlarımız, dev projelerimiz ile güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Karaismailoğlu, “Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz bağlantı oluşturan Marmaray ile Çine’e uzanan ihracat yolculuğumuz başlıyor. İstanbul’dan Çin’e ulaşacak ilk ihracat trenimiz İstanbul’dan uğurlandı. Sürekli büyüme yolunda olan gayret gösteren iki güzide kurumumuz, akıllı hareketlilik çözümlerimizle haberleşme alt yapılarımızla, ekonomimize, ihracatımıza, omuz vermeye devam ediyoruz. Güzide şehirlerimiz Kars ve Erzurum içinde 45.7 kilometre uzunluğundaki SarıkamışKarakurtHorasan’ı projelendirdik. Karakurt Barajının göl sahası içerisinde geçen 3 bin 565 metre uzunluğunda 5 adet çift viyadük bulunuyor. SarıkamışKarakurtHorasan yolunun hizmete sokulmasıyla güzergah üzerinde bulunan köyleri il ve ilçe merkezlerine çok daha hızlı konforlu bir şekilde bağladık. Kars ve Erzurum’u önemli merkezler haline getiriyoruz. BaküTiflisKars demiryolu hattını hizmete açarak, Çin’i Londra’ya bağlayan en kısa ticaret koridorunu oluşturduk. Kars ve Erzurum Lojistik Merkezlerinin inşasını tamamlayarak hizmete açıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından KarakurtHorasan yolunun açılışı yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, yeni yolda bir süre araç kullandı.

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