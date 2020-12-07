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Kar yağışını türküyle karşıladılar Kars yeniden beyaza büründü

İHA

Kars'ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışını türküyle karşıladılar Kars yeniden beyaza büründü

Kars’ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kar yağışa hazırlıksız yakalanan, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kentte yaklış 5 gün dür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışını bırakırken, vatandaşlar, ‘Kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan’ türküsünü söyleyerek karı karşıladı.
Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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