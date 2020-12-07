Sarıkamış’ta polis başarısıyla göz kamaştırıyor

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe genelinde yaptığı özverili çalışmalarıyla vatandaşa huzur ve güven vermeye devam ediyor.

İlçe genelinde suçlulara göz açtırmayan polis, görevini 7/24 büyük bir özveriyle sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir yıl içerisinde yapılan titiz takip ve çalışmalar neticesinde; ilçede 19 ayrı faili meçhul durumdaki olay ve tüm olaylar aydınlatılırken, böylece bu alanda ülke genelinde faili meçhul olayı bulunmayan belki de tek yer olarak Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ön plana çıkmış oldu.

İçlerinde 16 yıl, 11 yıl, 10 yıl gibi ağır hapis cezası bulunan 82 adet aranan şahıs, yapılan çalışmalar ve operasyonlar neticesinde yakalandı.

Ayrıca polis uyuşturucu madde ile mücadeledeki üstün başarı ve gayretiyle ilçe sakinlerinin büyük takdirini topladı.

Ekipler, yaptıkları önleyici faaliyetleri ve huzur operasyonları kapsamında toplamda 15 adet muhtelif marka silah ve tüfek ele geçirerek suçun önlenmesine yönelik başarılı bir profil sergiledi.



Kaymakam Koşal, başarılı polislere “Başarı belgesi” verdi

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve maiyetindeki başarılı personeli, ilçenin huzur ve asayişini sağlamak adına başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesinde gösterdikleri üstün gayret ve başarısından ötürü Kaymakam Koşal tarafından ‘Başarı Belgesi’ ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Sarıkamış Kaymakam Recep Koşal, "Başta İlçe Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm özverili polislerimizin, asayiş ve huzurun temininde ve çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmalarını takdir ve memnuniyet ile karşılarken kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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