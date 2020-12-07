Kağızman’da jandarmadan şafak operasyonu!

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Kağızman’da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca 03.09.2020 tarihinde aasten adam öldürme olayını aydınlatmak maksatlıyla Kağızman ilçe mülki sınırları içerinde önceden tespit edilen 2 eve operasyon düzenlenirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silahlara ait 109 adet mühimmat ve 1 adet askeri tip gaz maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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