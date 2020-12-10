Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Polatköy’e giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.