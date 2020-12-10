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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO’dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı

İHA

KATSO’dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) pandemi sürecini göz önünde bulundurarak odaya aidat borcu olan üyelerine borçlarını faizleri silinerek peşin veya 6 taksitte ödeme imkanı verdi.
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, ”Pandemi döneminin oluşturduğu zor koşullarda üyelerimize destek olmak amacıyla 31.08.2020 tarihi öncesi döneme ait oda aidat borçlarının tüm gecikme faizleri silinerek sadece ana para ödemesi peşin veya 6 taksit halinde alınacaktır” dedi.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine odaya olan aidat borçlarına yapılandırılma fırsatı doğdu. Yapılandırmanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Alibeyoğlu, “Ülkemizde korona virüs vakasının ilk görüldüğü Mart ayından itibaren uygulanan bazı tedbirler başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkilemektedir. KATSO olarak yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atarak çeşitli desteklerin sağlanmasında öncülük ettik” diye konuştu.
Alibeyoğlu, “ Ancak gelinen aşamada pandeminin giderek etkisini arttırdığı ve yeni ek tedbirlerle özel sektörün daha çok sıkıntı yaşayacağı görülmektedir. Bütün bu çabalarımızın etkinliğini arttırmak ve üyelerimizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlatmalarına destek olmak amacıyla üst kuruluşumuz olan TOBB ile koordineli olarak bazı çalışmalar yaptık. Yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde üyelerimizin 31.08.2020 tarihi öncesine ait oda aidat borçlarının faizlerinin silinmesi ve anaparanın peşin veya 6 eşit taksitle yapılandırılması imkanı doğmuştur. Pandemiden dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle son başvuru süresi 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Oda üyelerimizin bu tarihe kadar başvurmaları halinde mevcut anapara borçlarını 6 aya kadar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler. Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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