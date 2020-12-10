Sarıkamış’ta kardan adamalar maske takmayı unutmadı

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar dev kardan adam yaparak ağzına maske takıp sosyal mesaj verdiler.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. Sarıkamış Kayak Merkezinde kalan doğaseverler dev kardan adam yaptılar. Kardan adama maske takan doğaseverlerden İranlı Hamed Charkhchi, “Son üç günde Sarıkamış’ta kar etkili oldu. Pandemi döneminde büyük bir mücadele veriyoruz. Kardan adam yaptık. Kardan adamımıza maske taktık. Onlarda tedbir aldılar. Sezonun açılışını yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

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